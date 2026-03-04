女性の遺体が見つかった住宅火災現場＝4日午後1時54分、千葉県茂原市4日未明、千葉県茂原市茂原で2階建て住宅が全焼する火災があった。茂原署によると、女性の遺体が見つかり、刃物のようなものが刺さっていた。この家に住む親子とみられる80代女性と60代男性と連絡が取れておらず、事件と自殺の両面で捜査を始めた。署によると、遺体は1階で見つかった。身元の確認を急ぐとともに、5日に司法解剖して死因を調べる。出火原因も