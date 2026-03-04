コンビニエンスストアチェーン「ファミリマート」（本社・東京都港区、以下ファミマ）は「おむすびアンバサダー」を務めるドジャース大谷翔平投手（31）が活躍すると、ファミマのおむすびが割引になる「大谷選手ファミマおむすび割2026」を6日から開始する。26年シーズンに大谷が公式戦で本塁打を打つ、または勝利投手になると、試合終了後にファミマの公式X（＠famima_now）で全国のファミマで使えるおむすび50円引きクーポ