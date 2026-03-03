5G対応フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro SH-M30」がAndroid 16に！シャープは2日、同社が展開している「AQUOS」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「AQUOS R9 pro」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「AQUOS R9 pro（型番：SH-M30）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年3月2日（月）より順次提供