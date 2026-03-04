漫画配信サービス「マンガワン」の一連の問題が波紋を広げている。同社は２月２８日、漫画「堕天作戦」の作者である山本章一氏が、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕されていたにもかかわらず、ペンネームを「一路一」に変更して新連載「常人仮面」の原作者として起用していたことを報告。さらに今月２日には、２０年８月に強制わいせつ罪で逮捕された「アクタージュａｃｔ―ａｇｅ」（集英社）の原作者・マツキ