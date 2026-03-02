新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#351を３月１日（日）夜11時より無料放送した。今回の放送では、スタジオゲストにタレント・ベッキーを迎え、実力派漫才師たちが漫才中に“相方に秘密にしていたこと”を初告白する漫才の祭典「カミングアウト漫才2026」を開催。『M-１グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドン