千鳥・ノブ、大悟に隠していた”新たな趣味”を告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#351を３月１日（日）夜11時より無料放送した。
今回の放送では、スタジオゲストにタレント・ベッキーを迎え、実力派漫才師たちが漫才中に“相方に秘密にしていたこと”を初告白する漫才の祭典「カミングアウト漫才2026」を開催。『M-１グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテをはじめ、カーネーション、豪快キャプテン、センチネル、ラパルフェの実力派漫才師５組が参戦。千鳥とベッキーが各10点、合計30点で審査した。
番組冒頭では、「最近隠していることはありますか？」と振られた千鳥がお互いに“秘密にしていたこと”を明かす場面も。ノブは「ど真ん中の趣味ができた」と切り出すと「今、ハワイです」と新たな趣味を告白。正月にハワイに行ったというノブは「2026年からの俺は、長嶋一茂さんみたいになっていく」と宣言。一方の大悟は「お前が正月ハワイ行ってる頃、初めて箱根駅伝見てた」「沿道よ」と明かし、ベッキーも思わず「テレビじゃなくて？」と驚愕。「１日目テレビで観て、次の日銀座の方行くやん。ワシんちの前通るのよ」と語った大悟は、ベッキーに「手とか振るんですか？」と聞かれると「一生懸命よ」と選手を応援する様子を再現し、スタジオの笑いを誘った。
ドンデコルテは“デジタルデトックス”をテーマにした漫才中に、大胆なカミングアウトを披露。渡辺銀次は「無骨な真面目で硬い人間だと思われています」と自身の世間のイメージに触れると、「改札前などで平気でキスするタイプです」と告白。さらに「衝動を抑えきれない」「池袋や新宿などの『バイバイすることが多い駅』でキスをしております」と暴露し、ベッキーは「意外！」と驚きの声を上げた。一方、相方の小橋共作も負けじとカミングアウト。「俺の実家って『エロ本屋』やってたじゃん」と切り出し、「全然『エロDVD屋』だった。DVDが９割、エロ本が１割」と訂正し、スタジオは爆笑。さらに「米軍基地の周りで育って、アメリカ大好き」と語った小橋は、「M-１準優勝したじゃん。今年結構お金貰えるのよ。今年の年末アメリカで過ごしたいから、M-１出られないかもしれない。クリスマスをニューヨークで過ごしたい」と衝撃発言で渡辺を困惑させる。さらに小橋の「山添さん（相席スタート）から聞いたぞ」という暴露により、渡辺が自身の性癖まで明かすことに？漫才終了後、ノブは「お互いのパーソナルがやっと分かった」とコメント、ベッキーも「（渡部の）本当の素が出ちゃった。それが見たかったから、全部込み込みで満点」と絶賛し、合計28点の高得点を獲得。
また、ラパルフェ・都留拓也は赤裸々な悩みを告白。埼玉で購入したという新居について「住んでみたら思ったより遠くて」「買ったばっかりだけど、早く引っ越したい」と語るほか、「最近笑えないぐらいハゲてきてる」と自身の悩みを次々と明かす。そんな都留に、相方の尾身智志は「モノマネ芸人代表してバラエティ出てるけど、『本ネタやって勝負してる芸人たちには人間力で勝てない』とか『俺たちがどんなに頑張ったって頭打ちが見えてる』とか、そういうネガティブな発言ばっかりしてる」とモノマネに対する都留のコンプレックスを指摘。すると都留は「どっかで俺、モノマネ見下してんだよな」と衝撃の爆弾発言。スタジオ一同が驚愕する中、都留はさらに「子どもが将来できた時に、自信持って『お父さんモノマネやってるよ』って言えないと思う」と切実な悩みを吐露。漫才終了後、都留は「元々、モノマネとか全くなしのコントをやっていた。バナナマンさんみたいになりたかった」と本音をポロリ。また、ギャラ配分についての細かすぎるカミングアウトも飛び出すと、ノブは「非常に恥ずかしいこと。本当のカミングアウトを聞いた」とコメント。
そのほか、豪快キャプテン・ベーやんは、山下ギャンブルゴリラが“彼女と踊っている動画”を見て気持ちを落ち着かせていると告白し、「なんで漏れてんの？」と山下も大慌ての展開に。さらに、カーネーション・岡下雅典は、相方のピン仕事が激増した一方で「俺めっちゃ暇になって、新しいバイト始めた」と告白。「焼肉屋始めてんけど、仕事できすぎて１ヶ月で時給200円も上がった」「今、灰色の牛タンを１から捌けるようになった」と語り、千鳥を爆笑させた。そんな本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
