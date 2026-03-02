こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。いろんなコスメやスキンケアが買えるマツキヨ。今回は、マツキヨで買ってよかった垢抜けアイテムをご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね♡【詳細】他の記事はこちらぷるツヤ垢抜けティントリップ♡ラネージュ グレイズティントリップセラム ピーチグレイズ 2,200円（税込）マツキヨで買える神リップ♡ゼリーのようなぷるぷるとした仕上がりになるのに、色持ちもいい