元CAのガチチョイスはコレ！マツキヨで買ってよかった垢抜けアイテム10選
ぷるツヤ垢抜けティントリップ♡
ラネージュ グレイズティントリップセラム ピーチグレイズ 2,200円（税込）
マツキヨで買える神リップ♡ゼリーのようなぷるぷるとした仕上がりになるのに、色持ちもいいのでヘビロテしています！
ピーチグレイズはニュートラルなピンクベージュで、ブルベさんもイエベさんも使いやすいですよ◎
デパコス級のパール感がかわいい♡
セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）
垢抜けたい方はまずハイライトを使うのがおすすめ！いつものメイクにプラスするだけで簡単に今っぽくなりますよ◎
偏光パールがかわいいので筆者も底見えするくらい愛用しています♡
リピ買い必須のピンクブラウンアイライナー♡
キャンメイク クリーミータッチライナー 09 ダージリンピンク 715円（税込）
ピンクブラウンのアイライナーで目元に抜け感を出すと旬顔メイクが完成！こちらはスルスル描きやすくて、リピ買い&イロチ買い必須◎
ブラックよりもやわらかい印象になるので試してみてくださいね♡
クレンジング難民の敏感肌さんにはこれ♡
キュレル ジェルメイク落とし 1,100円（税込）
肌がもちもちしていると垢抜けて見えますよね。筆者はこちらのクレンジングに出会ってから肌荒れしにくくなりました！
やわらかいジェルでやさしくメイクオフできて、肌がパサパサしないので助かっています◎。
ベースメイクをきれいに仕上げて垢抜け♡
matsukiyo ウォータリースポンジ 6P 495円（税込
ベースメイクをきれいに仕上げるのも大事ですよね！
マツキヨで買えるスポンジに水かメイクキープミストを含ませて、ファンデなどをなじませるのにハマっています♡指で塗るより自然に仕上がって崩れにくくなりますよ◎
プチプラまつげ美容液で毎日ケア♡
マジョリカマジョルカ ラッシュジェリードロップ EX プレミアム 2,420円（税込）
垢抜けるためには、まつげのケアも欠かせません。毎日使うものだからプチプラがいいという方におすすめのアイテム！
ラメ好きにはたまらないプチプラコスメ♡
キャンメイク ラメマニア 02 ピンクプードル 770円（税込）
まぶたと涙袋にのせるラメとして大活躍してくれるコスメ。キラキラと輝くピンクラメは、770円とは思えないかわいさなんです！
小さくて持ち運びしやすいところも◎
朝洗顔で昨晩のスキンケアをオフ♡
キュレル 泡洗顔料 1,760円（税込）
前日の夜のスキンケアは朝洗顔でリセットしたいですよね。
ふわふわの泡ででてくる洗顔なので、バタバタと忙しい朝でも安心◎敏感肌さんにもおすすめですよ♡
セミマットな陶器肌になれるベース♡
キャンメイク モイストプリズムプライマー 01 ライトベージュ 990円（税込）
プチプラなのにセミマットな陶器肌になれて感動したプライマー。スーッと肌になじんでくすみを飛ばしてくれます。
肌の色むらもカバーしてくれるので、ノーファンデの日にも重宝しています◎
メイク崩れと肌荒れを防止してくれるミスト♡
dプログラム アレルバリアミスト 1,650円（税込）
メイクの仕上げにシュッとすると、メイク崩れも肌荒れも防げる神ミスト！筆者も大好きで何本もリピ買いしています。
顔全体に吹きかけるとほどよくツヤ肌になれて、花粉やホコリから守ってくれます♡
垢抜けアイテムいかがでしたか？マツキヨに行ったらぜひチェックしてみてくださいね♡