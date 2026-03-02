2日（月）は、華中から東シナ海に伸びる前線上で低気圧が発生し、東へ進む見込みです。この影響で西日本から天気は下り坂となり、夜には東海地方まで雨の範囲が広がるでしょう。北日本や東日本の日本海側はおおむね晴れる見込みです。日中の最高気温は、札幌で2℃、新潟で8℃、福岡で13℃など、北日本や日本海側を中心にこの時季らしい寒さが戻る予想です。一方、その他の地域では平年より高い気温が続くでしょう。あすは、関東や