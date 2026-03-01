〈《出所後はIT系の会社で月収40万円》女子高校生を40日間監禁し、殺害した準主犯格のその後「母親から暴力団組員を紹介され…」〉から続く1989年に東京・綾瀬で起きた「女子高校生コンクリ詰め殺人事件」。複数の少年が女子高校生を40日間にわたって監禁し、強姦・暴行のすえに殺害した事件である。【衝撃画像】顔はボコボコ、血まみれに…女子高校生が4人の少年たちにコンクリ詰めにされた事件現場の写真を見る1月に刊行され