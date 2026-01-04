〈《女子高校生コンクリ詰め殺人事件》「女の子を騙して車に乗せてホテルに連れ込んだり…」加害者Fが語った、事件が起きる前の生活〉から続く史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）の1月4日に被害者のX子さんは命を落とした。その日から今日でちょうど37年が経つ。【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」準主犯格Bから著者に届いた直筆の