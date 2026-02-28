ラーメンチェーン店業界に今、劇的な変化が起きている。昨年11月、全国に約180店舗を展開する背脂醤油ラーメンチェーン『魁力屋（かいりきや）』が、首都圏で天下一品などのフランチャイズ店を運営するエムピーキッチンＨＤの買収を発表。他にも『肉そばけいすけ』など17店舗を運営する『グランキュイジーヌ』を買収するなど、その勢いは目覚ましいものがある。「ラーメンが1000円は高い」という時代は終わったのか一方の天下一品