元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が、弟子への暴力行為で日本相撲協会の事情聴取を受けていることが明らかになった。大阪での春場所を目前にした時期に浮上した暴力騒動に、ネット上では戸惑いの声が広がっている。【写真】師匠の伊勢ヶ濱親方に暴力を振るわれた、元白鵬の愛弟子・伯乃富士「お前もか、照ノ富士…」繰り返される暴力問題2月27日、大阪市内で報道陣の取材に応じた伊勢ヶ濱親方。24日、弟子の前頭・伯乃富士関