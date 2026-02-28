ロンドン五輪で3得点を挙げてべスト4位入りに貢献し、日本代表としてもプレーした元サッカー選手の大津祐樹さん（35）。2023年12月に現役を引退し、2025年11月1日付けで、ブランド時計の中古品・新品販売などを手がける年商約300億円の企業「株式会社コミット」の代表取締役社長に就任した。【貴重画像】美男美女すぎる…妻・久冨慶子アナとの“仲良し家族ショット”を見るいったいなぜ、サッカー元日本代表が年商300億円企業