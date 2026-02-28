米新興人工知能（AI）企業アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、全ての連邦政府機関に対し、生成AIを開発した米新興企業アンソロピックの技術の使用を禁止するよう指示した。「今後二度と取引することはない」とも強調。自身のSNSで明らかにした。同社はAIの軍事利用の範囲を巡り、国防総省と対立していた。アンソロピックは、米軍の機密システムで唯一利用されてきたAIモデル「