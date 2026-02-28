甲子園でのフリー打撃中、阪神・小幡が右翼に入り、小野寺らと10分以上ノックを受けた。遊撃が本職で、1、2軍とも公式戦で外野出場の経験はない。筒井外野守備兼走塁チーフコーチは「スキルアップを図って、内野の選手が外野で足を動かすことは多々ある。熊谷や谷端と一緒」と説明したが、浅い打球へのスライディング、クッションボールの処理など、本番さながらの動きだった。ディベイニーを遊撃で固定し、小幡の打力も捨てが