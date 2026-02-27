根菜類を中心に栽培している農家の「はらぺこ畑」さん（@harapekobatake）が、スレッズ上で、おいしいサツマイモの天ぷらレシピを投稿しています。【画像】うっそ…合うんだ！コチラが農家おすすめ、サツマイモの“意外な料理”です！おいしそう！！（4枚）止まらない！焼き芋天ぷらはらぺこ畑さんは、「おいも農家がコッソリ教えます。コッソリですよ？」とコメント。「まずお芋を焼きます。『べにはるか』を焼き芋にし