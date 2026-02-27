巨人の阿部慎之助監督が、期待のルーキー・皆川岳飛に課した“地獄のティー打撃”が波紋を広げている。シゴキとも受け取れる猛練習は「覚醒」を促すのか、それとも……。【写真】「下半身タイガース」と揶揄され…巨人坂本と西武山川の“奇跡の一枚”立ち上がれなかった皆川岳飛2月25日、沖縄・那覇キャンプの最終クール初日。メイングラウンドの空気が一変したのは、阿部慎之助監督が自らトスを上げ始めたときだった。相手は