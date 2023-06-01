【ポケットモンスター ファイアレッド・ポケットモンスター リーフグリーン】 2月27日 発売 価格：各2,000円 ポケモンは、Nintendo Switch用ロールプレイングゲーム「ポケットモンスター ファイアレッド」およびNintendo Switch用ロールプレイングゲーム「ポケットモンスター リーフグリーン」（以下、「ポ