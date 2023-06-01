【ポケットモンスター ファイアレッド・ポケットモンスター リーフグリーン】 2月27日 発売 価格：各2,000円

ポケモンは、Nintendo Switch用ロールプレイングゲーム「ポケットモンスター ファイアレッド」およびNintendo Switch用ロールプレイングゲーム「ポケットモンスター リーフグリーン」（以下、「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」）を2月27日に発売する。価格は各2,000円。なお、同日23時放送予定の「Pokémon Presents」の放送後から遊ぶことができる。

「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」は、シリーズ最初の作品「ポケットモンスター 赤・緑」のリメイク作品として、ゲームボーイアドバンス向けに2004年1月29日に発売。「ポケットモンスター 赤・緑」のワクワクとポケモンたちの魅力はそのままに、グラフィックスが一新された。「ポケットモンスター 赤・緑」にはなかった「ナナシマ」のマップも追加され、冒険の舞台とスケールが大きく広がった作品としても知られており、今回Switch版として登場する。

カントー地方の小さな町・マサラタウンに住む主人公は、オーキド博士からパートナーとなる1匹のポケモンと「ポケモンずかん」をもらって、冒険の旅に出る。ポケモンと出会い、戦い、捕まえながら、最強のポケモントレーナーを目指していく。なお、本作は言語も当時の仕様を引き継いでおり、ゲーム内で言語を変更することはできない。

ダウンロードカードと豪華な特別版も発売

【【公式】Nintendo Switchソフト『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』特別映像】

Nintendo Switchソフト「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」をダウンロードすることができる番号の記載されたダウンロードカードが、2月28日以降順次発売される。価格は各2,000円。

また、発売当時のデザインを再現したパッケージやガラス製モンスターボールオブジェがセットになった豪華な特別版も、ポケモンセンターオンラインにて発売される。価格は各各19,800円。なお、後日、ポケモンセンター店頭等でも販売する可能性がある。

特別版 イメージ

※ゲームボーイアドバンス版「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」とは一部仕様が異なる部分がございます。

