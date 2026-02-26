女優・タレントの生見愛瑠（23歳）が、2月26日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。人見知りだが「根は陽キャなので」と語った。映画「君が最後に遺した歌」に出演しているなにわ男子・道枝駿佑と生見愛瑠が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。2択の質問に答える「究極の質問」コーナーで、どちらも人見知りとのことだが、「もし共演するなら、おしゃべり上手でリードしてくれる相手役？ ゆっくり時間を掛け