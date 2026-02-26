生見愛瑠、人見知りだが「根は陽キャなので」

女優・タレントの生見愛瑠（23歳）が、2月26日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。人見知りだが「根は陽キャなので」と語った。



映画「君が最後に遺した歌」に出演しているなにわ男子・道枝駿佑と生見愛瑠が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。2択の質問に答える「究極の質問」コーナーで、どちらも人見知りとのことだが、「もし共演するなら、おしゃべり上手でリードしてくれる相手役？ ゆっくり時間を掛けて距離を縮めてくれる相手役？」という質問が出る。



生見はリードしてくれる人を選び、「私が人見知りなので、来てくれたら乗るというか。根は陽キャなので」と回答。道枝は「お互いが落ち着く距離感でゆっくり時間を掛けてくれた方が安心感がある」と語った。