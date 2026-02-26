近年は生成AIの発達により、一部のユーザーが絵画や文芸といった芸術作品の作成にAIを利用するようになっています。2026年1月に発表された研究論文では「AI生成画像を人間による作品と偽る」「人間による作品をAI生成画像と偽る」といった実験の結果、「どのように作られたか」という情報が人間の共感性に大きな影響を与えていることが確認されました。同様の傾向は文学作品でも確認されています。Less “awe”-some art: How AI d