2月26日は「シュウマイの日」です。「ツツム」の語呂にちなんで、日本シュウマイ協会が制定しました。中華料理の点心料理の一つとして誰もが知っているシュウマイですが、近年、市場が過熱しているということです。そこで、日本シュウマイ協会の代表理事で、シュウマイについて研究している種藤シュウマイ潤が、近年のシュウマイの動向について、解説します。【衝撃！】こんなビジュアルのシュウマイを見たことがない？話題の