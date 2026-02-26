Androidユーザーのドライバーにはおなじみの「Android Auto」において、音声コマンドが正常に動作しない問題が多くのユーザーから報告されています。

↑Android Autoの画面には「現在、音声コマンドは利用できません」というメッセージが（画像提供／Reddit）。

海外の大手掲示板・RedditやGoogleフォーラムに寄せられた報告によると、Android Autoの画面に「現在、音声コマンドは利用できません（Voice commands aren’t available right now）」と表示され、音声操作が一切受け付けられない状態になるとのこと。

この不具合は、SamsungのGalaxyやGoogle Pixelなど複数のデバイスで発生していることが確認されています。1月頃から一部のユーザーで起きていましたが、ここ数日で報告数が急増しました。

通常、Googleアシスタントを介した音声操作のトラブルは珍しくありませんが、今回は「処理中」ではなく、コマンドを「開始した時点」ですぐにエラーが表示される点が特徴です。

現在、推測されている主な原因や当面の対処法は以下の通りです。

主な原因

試すべき対処法

アプリの不具合: GoogleアプリやAndroid Autoのキャッシュ破損、または最新アップデートによるバグ 設定や接続: マイク権限の不足、BluetoothやUSB接続の不安定さ、バッテリー最適化機能による干渉 車両側: カーナビ（インフォテインメントシステム）の設定ミスやファームウェアのバージョンが古いキャッシュの消去: GoogleアプリとAndroid Autoのキャッシュおよびデータをクリアし、端末を再起動する 設定の確認: マイク権限が許可されているかどうかを確認し、Android Autoの「バッテリー最適化」を無効化する 接続の再試行: USBケーブルを抜き差しする。または、アプリの更新やベータ版への切り替えを試す

現時点で、Googleはこの問題を公式には認めていませんが、多くのユーザーに影響が出ていることから、今後の迅速な対応が待たれます。

