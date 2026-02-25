YouTuberグループ「フォーエイト48」が2月24日、動画「フォーエイトから皆様に大切なご報告があります。」を公開し、6月23日に活動終了することを発表した。 動画では活動終了に至った経緯について語られた。2025年11月頃からグループとしてのゴールについて活動休止の選択なども含めてメンバー間で何度も話し合った。 6月23日はフォーエイト48が結成7周年となる日になるため、