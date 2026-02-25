共産党の山添拓参院議員が2026年2月24日にXを更新。高市早苗首相が自民党の衆院議員にカタログギフトを配布していた問題をめぐり、批判を展開した。「高市氏個人の思いだろう」24日、「週刊文春」が衆院選で当選した自民党議員に高市首相が熨斗つきのカタログギフトを「当選祝い」として配布していたとみられることが報じていた。この件について、高市首相は同日夜に自身のXで「奈良県第二選挙区支部（高市早苗支部長）として、品