おととい（21日）、岡山市東区で行われた裸祭り「西大寺会陽」に参加した男性3人が祭りの最中にけがをし、意識不明の重体となっています。主催者は、「原因究明に努めていきたい」とコメントしています。 【写真を見る】西大寺会陽で参加者3人が意識不明の重体主催者「まずは現状の把握と原因究明に努める」【岡山】 西大寺会陽は、宝木と呼ばれる一対の木の棒をまわし姿の裸の群れが奪い合う伝統の祭りです。おとといの夜、宝