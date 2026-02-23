障がいがあったり、医療的なケアが必要だったりする子どもなどみんなが楽しめるよう光や音などに配慮したインクルーシブ映画の上映会が、２２日宇都宮市で開かれました。 この上映会は病気と闘う子どもたちにスポーツや芸術、文化などに触れる機会を作ろうと全国で活動する認定ＮＰＯ法人ＡＹＡと宇都宮市のさつきホームクリニックが共同で企画したものです。 栃木県内での開催は２回目です。 会場となった