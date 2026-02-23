えーっと……キミは猫？それともウサギ？とあるおうちの物干し場で撮影された、ウサギのような猫ちゃんの写真が「新種のウサギ」「まんまと騙されました」とXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、自宅の屋上の物干し場にいる猫「しじみ」ちゃんをとらえた1枚。小さな口をいっぱいに開いて、豪快にあくび。しかしその姿は横から見ると……あれ？