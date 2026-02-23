物干し場で撮れた1枚 ウサギに見える猫のあくび姿が話題
えーっと……キミは猫？それともウサギ？
とあるおうちの物干し場で撮影された、ウサギのような猫ちゃんの写真が「新種のウサギ」「まんまと騙されました」とXで話題を集めています。
飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、自宅の屋上の物干し場にいる猫「しじみ」ちゃんをとらえた1枚。
小さな口をいっぱいに開いて、豪快にあくび。しかしその姿は横から見ると……あれ？ ウサギでは？
「ウサギみたいな顔が撮れた」と投稿に添えられている通り、あくびをするしじみちゃんの横顔は、なぜかとてもウサギに見えます。
後ろに大きく伸びた耳と、キバが写る角度が、どうやらそれぞれウサギの耳と前歯に似すぎてしまっているからのようです。筆者も最初は思わず2度見してしまいました。
投稿には2.4万件を超すいいねが寄せられて、コメント欄や引用欄には「新種のウサギ」「歯が可愛すぎる」「まんまと騙されました」と驚きの声が多数届いています。
「眠そうにしてたのでユルい顔を撮ろうとした」と撮影時の様子を教えてくれた飼い主さん。ところがシャッターを切った瞬間、大あくび。そのときは「なんでカメラ向けた時にあくびすんのよ」と思ったそう。
しかし撮れた画像に写っていたしじみちゃんの横顔を見て「これはもうウサギだ（笑）」とXに投稿したとのことです。
物干し場に一瞬だけ現れた奇跡のウサギ。
ということはもしウサギが大あくびをしたら、猫に見えるタイミングがあるのでしょうか。気になるところです。
ウサギみたいな顔が撮れた😆 pic.twitter.com/XT2hWjHjVJ
— しじみとん (@shijimiton) February 18, 2026
＜記事化協力＞
しじみとん さん（@shijimiton）
（ヨシクラミク）Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/?p=5114175