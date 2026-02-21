¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¤ÇÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢40Âå¤ÇÌ¤º§¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Ìó3³ä¡¢½÷À­¤¬Ìó2³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¡¢Ì¤º§¡á·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¡Ë¡£º§³è¤¬Ä¹´ü²½¤·¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡½°Ê¾å