東京・赤坂のサウナ店で夫婦が死亡した火事で、夫婦が閉じ込められた部屋のドアはこれまでに少なくとも2回交換されていたことが分かりました。また、別の部屋でも、内側のドアが外れ利用者が一時、閉じ込められたことがあったということです。この火事は2025年12月、港区赤坂にある「サウナタイガー」の室内で、美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。サウナ室には木製のドアノブが取り付けられていて、この