歌手の和田アキ子（75）が29日、MCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回に生出演。感謝の思いを語った。「アッコにおまかせ！」は1985年にスタート。昨年10月に40周年を迎えていた。世相を忌憚（きたん）なく斬る和田の姿が長年お茶の間に愛されていた。1963回目の放送となったこの日、40年の歴史にピリオドを打った。和田はエンディングで「『アッコにおまかせ！』40年迎えましたけど、ご覧いただ