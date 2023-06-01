【「ピーナッツ」シリーズ UTコレクション 新商品】 3月30日 発売 「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージしたコレクション ユニクロは、「ピーナッツ」シリーズのUTコレクションから新たな商品の販売を3月30日に開始する。 「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージし