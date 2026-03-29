イランへの攻撃が始まって１か月。日本は26日に、国が備蓄している石油の放出を始めました。原油の9割以上を中東に依存する日本ですが、国内供給量の0.3％が国内で生産されています。原油不足の懸念が高まる中、日本の現場で起きていた変化とは。 （詳しくは動画でご覧ください／3月29日放送『真相報道バンキシャ！』より）