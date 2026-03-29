２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が２９日、Ｋアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！！（すとふぇす）２０２６」に出演した。「すとふぇす」は、所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演するイベント。先月の東京ドームに続いて行われ、横浜で行われた２日間は３・６万人が来場。グループの垣根を越えたユニットでの歌唱も含め、４２曲を披露した。すとぷりはトップバッターで、白