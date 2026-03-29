image: generated at whisk お気に入りのアーティストが紹介したグッズや、推しのアイドルがジャケ写で抱えたぬいぐるみ。「なんかいつもより輝いて見える…」と感じたことはないでしょうか。あれ、気のせいでも病気でもないみたいです（よかった）。大阪大学の研究で「人が触れているモノはよりかわいいと感じられ、さらに触れている人自身もよりかわいい」と評価されることが明らかになり