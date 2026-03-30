昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチ（２９）が３０日、自身のＳＮＳで第１子を妊娠したことを発表した。インスタグラムで「ご報告です！新しい命を授かりました」と報告。花畑でふくらんだおなかをいとしそうに両手で包んだ自身の写真を添えた。出産は「今秋頃を予定しております」とし、今後については「引き続き身体を大切にしながら、 大好きなお仕事にも励んで参ります」と伝えた。藤井は２０１２年