４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。前週に引き続きＭＣの林修氏によるロングインタビューで率直な思いを語った。インタビューの中で「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」がどういう存在かを自分なりに解析したことがあると明かした桜井。「言ってしまうとバレてしまうんですけど…」と前置きしつつも、「名もなき詩」で初めて歌ったという歌詞「誰