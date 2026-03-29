脳内のイメージは現実とどう結びつくか。心療内科医の鈴木裕介さんは「アメリカのある研究で、イメージトレーニングを行った参加者は、何も行わなかった参加者と比較して、大腿四頭筋の筋力が平均12.6％増加したことが確認された。脳は実際に起こっている出来事と、脳内でイメージすることをかなり同じように処理する」という――。※本稿は、鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田書店）の一部を再編集したものです。写