【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はアスレチックス戦に５番三塁で出場し、四回にメジャー初アーチとなるソロ本塁打を放った。４打数１安打１打点で、５―２の勝利に貢献。ブルージェイズは開幕３連勝とした。デビュー３戦目で待望の一発が生まれた。巨人からブルージェイズに移籍した岡本がメジャー初本塁打。本拠地・トロントのファンを熱狂させた。先頭の四回だ。１