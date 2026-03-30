アップルが2026年にリリース予定の次期iOS 27に関する最新動向を米ブルームバーグが報じています。 同メディアのマーク・ガーマン記者によると、アップルは次期iOS向けに「Siriチャットボット」のテストを進めているとのことです。報道されている主な進化のポイントは、以下の3点にまとめられます。 「Siriチャットボット」アプリの登場 「ChatGPT」や「Claude」といった先行する生成AIに対抗する機能。専用アプリを