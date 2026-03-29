私（義母）は、夫と娘のセリナ（30才）との3人で暮らしています。息子のコウヘイは数年前に結婚し、お嫁さんのアヤさんと孫のユメ、カズマの4人家族です。私は内向的なセリナのことがずっと気がかりでした。一生、一人で生きていくのかな……と思うと、いたたまれません。だからコウヘイ家族に食事や外出を誘われたときは、必ずセリナも連れて行っていました。けれどある日、セリナは「今度の姪っ子の発表会には行かない」と言い出