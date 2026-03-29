記事ポイントFELT Bicyclesがエアロロード「AR」の後継となる新型「NEXAR」を2026年6月に発売第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減、FRDフレーム重量800g・完成車約6.48kgの軽量設計専用インテグレーテッドコックピットや新ジオメトリーコンセプトを採用した全5モデル展開 スポーツバイクブランドFELT Bicyclesから、エアロロードバイク「AR」の後継となる新型モデル「NEXAR（ネクサー）」が登場します。空気抵抗の5％低減や