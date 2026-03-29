けさ、水戸市の県道で32歳の女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警察は26歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、水戸市吉沢町の会社員・佐藤大輝容疑者（26）です。警察によりますと、佐藤容疑者はきょう午前5時ごろ、水戸市吉沢町の県道で近くに住む根岸くるみさん（32）を運転する乗用車ではね、そのまま逃走した疑いがもたれています。根岸さんは病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。