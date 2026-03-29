２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６ｉｎＫアリーナ横浜」（通称すとふぇす）が２９日、横浜市のＫアリーナ横浜で行われた。６グループが出演し、２８日と合わせて２日間で約３・６万人を動員した。豪華な顔ぶれがリスナー（ファンの呼称）を盛り上げた。約３時間３０分のすとふぇすでは、すとぷりの人気曲「スキスキ星人」