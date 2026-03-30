新居生活3ヵ月目のある日、人工芝の異変に気付いた女性。きれいに敷き詰められた芝とコンクリートの間から、なぜか大量の土が溢れ出し、芝の歩くと地面がスカスカに…。その衝撃的な光景を収めたリール動画は313万回再生を突破し、コメント欄には「我が家も戦いました」「この痕跡はスゴイｗ」「風船ガムを置くといいですよ！」など驚きと共感の声が殺到した。投稿主のhamiさん（@hami__sumirin_house）に、人工芝の隙間から突如