日本代表は２８日（日本時間２９日）、国際親善試合スコットランド戦（英グラスゴー）に１―０で勝利した。この試合は特例で１１の交代枠が認められており、森保一監督は１０人を交代させた。元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８＝本紙評論家）が、その意図に迫った。指揮官は比較的代表経験の浅い選手を先発させ、０―０のまま進んだ後半に入ると、順次主力クラスを送り込む。同３０分過ぎに３―１―４―２という超攻撃的布陣を敷