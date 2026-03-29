女優の田中麗奈（45）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。若さと健康を保つために取り組んでいることを明かした。田中の登場前にMCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「映画デビュー28年」と紹介すると、女将として出演のタレント・島崎和歌子は「何かずっと高校生のイメージが」と目を丸くした。加藤は「その感じ分かる、分かる。可愛らしいねえ」と同調した。そうして田中が登場し「もう45（歳